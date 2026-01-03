باراك يدعو لحصار الكنيست وشل الحياة لإسقاط نظام نتنياهو

دعا رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، قادة المعارضة الإسرائيلية، إلى نصب الخيام وحصار الكنيست، وتعطيل الحياة العامة والمصالح التجارية، حتى الإطاحة بنظام "نتنياهو".

وقال باراك خلال مؤتمر، مساء الجمعة، إن على قادة المعارضة اتخاذ خطوة غير مسبوقة، وهي مغادرة قاعة البرلمان (الكنيست) وإعلان إغلاق جلساته العامة حتى سقوط الحكومة.

وأضاف أن عليهم أن يحاصروا الكنيست بخيامهم، داعيًا الإسرائيليين إلى مساندة قادة المعارضة ونصب الخيام.

وشدد باراك أن على قادة الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والأوساط الأكاديمية والسلطات، "اتخاذ قرار بإغلاق البلاد، باستثناء خدمات الطوارئ، حتى سقوط الحكومة."

وقال: لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة؛ لن يوقف أي علاج روتيني الانهيار، ولن يوقفه إلا علاج طارئ خارج عن المألوف. نحن في وضع حرج، وهذا وقت الغضب لا وقت الكآبة. أنا على يقين بأننا إذا تصرفنا على هذا النحو، فورًا في اللحظة المناسبة، دون خوف أو تردد، فسوف ننتصر".

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" ألحق أضرارا كبيرة بصورة "إسرائيل" وجيشها أمام العالم، وأن حكومة نتنياهو تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك وأن عليها الرحيل.

ورسميا ستجري الانتخابات العامة الإسرائيلية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026 ما لم تجري انتخابات مبكرة.