سلطة الأراضي توضح سبب وصول رسائل نصية للمواطنين وتؤكد وقف الخدمة مؤقتًا

أصدرت سلطة الأراضي بيانًا توضيحيًا بشأن الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي وصلت إلى عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما جرى كان نتيجة إجراء فني غير مقصود.

وأوضحت السلطة أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، شرعت في ترتيب أوضاعها الفنية والإدارية وإعادة تفعيل أنظمتها الداخلية، تمهيدًا لاستئناف تقديم خدماتها للمواطنين، وبما يراعي الظروف الاستثنائية التي مرّ بها الشعب الفلسطيني خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبيّنت أنه عند تشغيل النظام الإلكتروني، تبيّن أن النظام قام تلقائيًا بإرسال رسائل نصية كانت مجدولة قبل اندلاع الحرب، حيث خرجت هذه الرسائل بشكل محدود إلى عدد من المواطنين فور إعادة تشغيل النظام.

وأكدت سلطة الأراضي أنها اتخذت على الفور إجراءً عاجلًا بوقف خدمة الرسائل النصية القصيرة بشكل كامل، لمنع استمرار إرسال أي رسائل مجدولة أو غير مقصودة.

وتقدّمت السلطة باعتذارها للمواطنين الذين وصلتهم هذه الرسائل التلقائية، مشددة على أن ما حدث كان نتيجة فنية بحتة مرتبطة بجدولة سابقة للنظام قبل الحرب.

وختمت سلطة الأراضي بيانها بالتأكيد على أنها تواصل العمل بكل طاقتها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتضع حقوق المواطنين ومصالحهم في صدارة أولوياتها، مع التزامها باتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام ودقة الخدمات المقدّمة لهم.