قوات درع الوطن تسيطر على مدينتي سيئون وشبام

أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي سيطرة قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمني صباح اليوم السبت على مدينتي سيئون وشبام في محافظة حضرموت، ودعا قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من المكلا عاصمة المحافظة.

سياسيا، رحبت السعودية اليوم السبت بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استضافة الرياض مؤتمرا يهدف إلى حل الأزمة في جنوب اليمن ويجمع المكونات الجنوبية كافة، في المقابل أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي عن بدء فترة انتقالية مدتها عامان يتبعها استفتاء على استقلال الجنوب.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قدّم طلبا إلى المملكة من أجل استضافة مؤتمر لحل الأزمة في الجنوب.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استكمال عودة جميع قواتها المسلحة من اليمن، وفقا لبيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) مساء الجمعة.

وتأتي هذه التطورات بعد اندلاع اشتباكات بين قوات درع الوطن وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي داخل معسكر الخشعة في وادي حضرموت، في حين قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية قوات الانتقالي الجنوبي بمحيط المعسكر.

واندلعت الاشتباكات بعد ساعات من تكليف رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي محافظ حضرموت بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة، في حين رفض "الانتقالي الجنوبي" سحب قواته من حضرموت.

الجزيرة نت