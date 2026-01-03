حصاد 2025 حصاد 2025

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

«تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب»… كتاب جديد للدكتور وليد القططي يوثّق الوجع الفلسطيني بلا تجميل

«تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب»… كتاب جديد للدكتور وليد القططي يوثّق الوجع الفلسطيني بلا تجميل
«تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب»… كتاب جديد للدكتور وليد القططي يوثّق الوجع الفلسطيني بلا تجميل

الرسالة نت

أصدر الدكتور وليد القططي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، كتابه الجديد بعنوان «تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب – الجزء الخامس»، ضمن سلسلة توثيقية أدبية ترصد التجربة الفلسطينية من قلب الحدث، لا من مسافة آمنة.

الكتاب يضم نصوصًا أدبية وإنسانية كُتبت في سياق الحرب، وتستند إلى الذاكرة الحيّة والوجع اليومي والأسئلة المفتوحة التي تفرضها التجربة الفلسطينية، بعيدًا عن الخطاب العاطفي أو طلب التعاطف، وبقصد واضح: إنتاج وعي لا استهلاك مأساة.

ويقدّم القططي في هذا الجزء شهادة مكتوبة من داخل المشهد الفلسطيني، حيث تتحول الكلمة إلى أثر، والنص إلى سجلّ أخلاقي وتاريخي لمرحلة مفصلية، تؤكد أن الرواية الفلسطينية لا تُروى بالنيابة، بل بأهلها.

الكتاب متاح للتحميل المجاني، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الوصول، وإبقاء النص الفلسطيني حاضرًا في مواجهة محاولات الطمس والتشويه.

لتحميل الكتاب "اضغط هنا

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309121

كلمات مفتاحية

تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب كتاب تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب تحميل كتاب تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب وليد القططي الكاتب وليد القططي كتب وليد القططي كتاب وليد القططي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.