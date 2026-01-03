«تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب»… كتاب جديد للدكتور وليد القططي يوثّق الوجع الفلسطيني بلا تجميل

أصدر الدكتور وليد القططي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، كتابه الجديد بعنوان «تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب – الجزء الخامس»، ضمن سلسلة توثيقية أدبية ترصد التجربة الفلسطينية من قلب الحدث، لا من مسافة آمنة.

الكتاب يضم نصوصًا أدبية وإنسانية كُتبت في سياق الحرب، وتستند إلى الذاكرة الحيّة والوجع اليومي والأسئلة المفتوحة التي تفرضها التجربة الفلسطينية، بعيدًا عن الخطاب العاطفي أو طلب التعاطف، وبقصد واضح: إنتاج وعي لا استهلاك مأساة.

ويقدّم القططي في هذا الجزء شهادة مكتوبة من داخل المشهد الفلسطيني، حيث تتحول الكلمة إلى أثر، والنص إلى سجلّ أخلاقي وتاريخي لمرحلة مفصلية، تؤكد أن الرواية الفلسطينية لا تُروى بالنيابة، بل بأهلها.

الكتاب متاح للتحميل المجاني، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الوصول، وإبقاء النص الفلسطيني حاضرًا في مواجهة محاولات الطمس والتشويه.

لتحميل الكتاب "اضغط هنا"