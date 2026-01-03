ترامب يكشف تفاصيل اعتقال رئيس فنزويلا: "أشبه ببرنامج تلفزيوني"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن العملية التي استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جرت في توقيت وصفه بـ«المثالي»، مؤكداً أنه لا يعتقد أن أي شخص قُتل خلال تنفيذها.

وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز»، أن الولايات المتحدة كانت تخطط لتنفيذ العملية قبل أربعة أيام، إلا أن الظروف الجوية حينها لم تكن مناسبة، ما أدى إلى تأجيلها.

وأضاف أن مادورو كان يتحصن داخل «حصن منيع» أثناء عملية الاعتقال، مشيراً إلى أن القوات كانت مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة.

وقال ترامب إنه "تابع بالبث الحي عملية اعتقال مادورو من قبل قوات أميركية خاصة"، معتبرا أنها كانت أقرب إلى "برنامج تلفزيوني".

وأضاف: "شاهدتها حرفيا كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة والعنف. شاهدنا كل جانب منها".

وأكد ترامب أن بلاده لا يمكنها المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور في فنزويلا على النهج ذاته الذي انتهجه سلفه، لافتاً إلى أن واشنطن منخرطة حالياً في اتخاذ قرار بشأن من سيتولى قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وأن القرار بشأن «الخطوة التالية» يتم بحثه في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستكون منخرطة بقوة في قطاع النفط الفنزويلي، معتبراً أن العملية التي استهدفت مادورو «تبعث برسائل واضحة» إلى الداخل الفنزويلي.

وكشف ترامب أنه تحدث مع مادورو قبل أسبوع من العملية، داعياً إياه إلى الاستسلام، مضيفاً: «في النهاية كان علينا القيام بشيء ما».

كما وجه تحذيراً إلى الموالين لمادورو، قائلاً إنهم سيواجهون «مستقبلاً سيئاً» إذا استمروا في دعمه.

وفي ختام تصريحاته، ربط ترامب موقف بلاده من فنزويلا بملف المخدرات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تفقد نحو 300 ألف شخص سنوياً بسببها، مؤكداً أن واشنطن «لن تسمح باستمرار ذلك بعد الآن مع أي دولة».