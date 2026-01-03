لجان المقاومة الفلسطينية تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي

أدانت لجان المقاومة في فلسطين، بأشد العبارات، "العدوان الأمريكي الهمجي والوحشي" على جمهورية فنزويلا، معتبرةً أنه يمثل "قمة الفاشية والإجرام والتوحش في العالم".

وقالت اللجان في تصريح صحفي إن العدوان الأمريكي الفاشي على جمهورية وشعب فنزويلا "يكشف الوجه الحقيقي والقبيح للإدارات الأمريكية المتعاقبة"، مؤكدةً أن الولايات المتحدة "عدوة لكل الشعوب الحرة التي ترفض الخضوع والخنوع لسياساتها الإجرامية".

وأعلنت لجان المقاومة تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي، داعيةً إياه إلى مقاومة ما وصفته بالغزو الهمجي، ومؤكدةً على حقه في الحرية وتقرير المصير، ورفض التدخلات الخارجية والعدوان على بلاده.

كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، وكافة الشعوب الحرة، إلى التصدي لما وصفته بالتوحش والعدوان الأمريكي الفاشي الذي يستهدف سيادة جمهورية فنزويلا، في محاولة للسيطرة على خيرات ومقدرات الشعب الفنزويلي.