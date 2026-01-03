الدفاع المدني في غزة يطلق رابطًا لحصر جثامين الشهداء العالقة تحت الأنقاض

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة غزة، اليوم، عن إطلاق رابط إلكتروني خاص لحصر وتوثيق بيانات جثامين الشهداء الذين ما زالوا عالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وأوضحت المديرية أن آلاف المباني السكنية انهارت على ساكنيها بفعل القصف، ما أدى إلى بقاء أعداد من جثامين الشهداء تحت الركام، دون تمكن الطواقم المختصة من الوصول إليها حتى اللحظة، نتيجة حجم الدمار ونقص الإمكانيات.

وأكدت أن إطلاق هذا الرابط يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والوطنية، ويهدف إلى توثيق بيانات الشهداء وأماكن وجودهم المحتملة، ودعم وتوجيه جهود البحث والإنقاذ مستقبلًا، إلى جانب حفظ كرامة الشهداء وحقوق ذويهم، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومعتمدة يمكن الرجوع إليها لاحقًا.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين، وذوي الشهداء، وكل من يمتلك معلومات دقيقة وموثوقة حول وجود جثامين تحت الأنقاض، إلى المسارعة في تعبئة النموذج الإلكتروني، والمساهمة في نشر الرابط على أوسع نطاق ممكن، بما يخدم الجهود الإنسانية والوطنية المبذولة في هذا الملف.

رابط حصر البيانات: "اضغط هنا".

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مساعٍ مستمرة للتعامل مع تداعيات الحرب الكارثية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه طواقم الإنقاذ في قطاع غزة.