غارات جوية لا تتوقف.. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ87 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، تزامنًا مع غارات جوية وإطلاق نار من الآليات العسكرية في مختلف مناطق القطاع، لا سيما مدينتي غزة وخان يونس.

وذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال الحربي شنّ غارة جوية، صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت شارع بغداد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، كما أُطلق نار مماثل باتجاه منطقة "المواصي" في منطقة العلم، جنوب غربي مدينة رفح.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت مروحيات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين والنازحين.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي، فجر الثلاثاء، بغارة واحدة على الأقل المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال تجاه بلدة الزوايدة.

وأمس الإثنين، استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب مدنيون آخرون؛ بينهم أطفال، بقصف إسرائيلي جوي استهدف منطقة مواصي القرارة، شمالي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.