وزارة الصحة بغزة: شهيدان و10 إصابات خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن شهيدين بينهما شهيد تم انتشاله و10 إصابات وصلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء 424 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 1,199 مصابًا، وإجمالي الانتشال 685 شهيدًا.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71,391 شهيدًا 171,279 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.