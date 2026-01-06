مؤسسة القدس الدولية توفر النسخة الرقمية من كتاب "استراتيجيات تهويد القدس والأقصى"

أتاحت مؤسسة القدس الدولية أحدث إصداراتها البحثية، كتاب "استراتيجيات تهويد القدس والأقصى: مقاربات في السياسات الإحلالية الديموغرافية والدينية والثقافية والبيئية"، للتحميل المجاني المباشر عبر موقع المؤسسة الرسميّ.

ويأتي نشر النسخة الإلكترونية انسجامًا مع السياسة الثابتة للمؤسسة في توفير نتاجها المعرفي والبحثي مجاناً لعموم القراء والباحثين والمهتمين، بهدف تعميم الوعي المقدسي، وإتاحة الحقائق والبيانات والمضامين الموثقة، بين يدي العاملين لقضايا فلسطين والقدس.

ويقدم الكتاب، الذي أعده الباحث علي إبراهيم وصدر ورقياً خلال مؤتمر "العهد للقدس"، رصدًا وافيًا، وتحليلًا معمقًا لجملةٍ من أدوات الاحتلال المستخدمة للسيطرة على المدينة، بدءًا من استغلال "السياحة والبيئة" كأدوات تهويد ناعمة، مرورًا بالتصعيد الخطير في المسجد الأقصى بالتزامن مع حرب الإبادة في قطاع غزة، وصولًا إلى استخدام الفن والثقافة لفرض وقائع تهويدية جديدة.



لتحميل الكتاب:

https://qii.media/items/2287