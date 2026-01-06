مستشفى الكويت بخانيونس يحذر من توقف العمليات الجراحية

حذر مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خانيونس من استمرار توقف العمليات الجراحية للأسبوع الثالث على التوالي بسبب نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية وأدوية التخدير والمحاليل الجراحية ومواد التعقيم.

وأكد المستشفى في بيان وصل "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أنه يعاني من عجز كبير في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، جراء استمرار إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال الأدوية والمعدات والوقود.

وأشار إلى أن التوقف القسري للعمليات ينذر بكارثة صحية وشيكة، خصوصًا مع تكدس المرضى والجرحى على قوائم الانتظار وسط ظروف صحية وإنسانية بالغة الصعوبة نتيجة أزمة النزوح في قطاع غزة.

وأوضح المستشفى أن القطاع الصحي في غزة يواجه أزمة حقيقية وخانقة تتمثل في نقص حاد ومزمن في الأدوية الأساسية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المرضى ويقوض قدرة المستشفيات على تقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية الضرورية.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد أكد أن المنظومة الصحية في قطاع غزة شهدت انهيارًا شبه كامل نتيجة حرب الإبادة المستمرة، مشيرًا إلى أن نحو 94% من مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات تعرضت للضرر أو الدمار، ما أفقد النظام الصحي قدرته على الاستجابة لاحتياجات السكان.

وأوضح الجهاز، في بيان صدر مع نهاية عام 2025، أن عدد المستشفيات العاملة في القطاع تراجع إلى 19 مستشفى فقط من أصل 36، تعمل جميعها بطاقة تشغيلية محدودة للغاية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب شح الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وبيّن البيان أن عدد الأسرة المتاحة في مستشفيات غزة لا يتجاوز نحو 2,000 سرير لخدمة أكثر من مليوني نسمة، وهو معدل متدنٍ لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية الأساسية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى والمرضى.