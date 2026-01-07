الصحة: نقص المستهلكات المخبرية في غزة يهدد تشخيص المرضى وإجراء العمليات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن أزمة حادة في المستهلكات المخبرية، مؤكدة أن النقص الحاد يؤثر بشكل مباشر على تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وأوضحت الوزارة أن 75% من مواد فحص الكيمياء غير متوفرة، في حين أن 90% من أرصدة مواد فحوصات ونقل الدم رصيدها صفر. وأضافت الوزارة أن هذا النقص أدى إلى توقف الفحوصات اللازمة لمرضى الغدد والأورام وزراعة الكلى وأملاح الدم وفحص CBC.

كما أشارت الوزارة إلى أن 72% من مواد فحص المزارع البكتيرية غير متوفرة، مؤكدة أن منذ أشهر لم يتم إدخال مواد المختبرات وبنوك الدم، ما يعني تفاقم الأزمة للحد الذي قد يعيق تشخيص المرضى وإجراء العمليات الجراحية.

واختتمت الوزارة بيانها بالطلب من الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم.