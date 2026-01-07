بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

أفرج جيش الاحتلال مساء الأربعاء، عن 10 أسرى من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد اعتقالهم لعدة أشهر خلال عمليات التوغل البرية في حرب الإبادة الجماعية، حيث تعرض الأسرى لسوء التغذية وتعذيب جسدي شديد خلال فترة احتجازهم في السجون.

وقالت مصادر محلية، بأن 10 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال.

ووصل معظم المفرج عنهم في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

أسماء الأسرى المفرج عنهم:

1.جهاد إسماعيل يوسف الغندور — 35 عامًا

2.سميح أيمن محمد حسين — 25 عامًا

3.صلاح عطية صلاح ابوشمالة — 41 عامًا

4.موسى رفيق موسى النواجحة — 30 عامًا

5.عبد الرؤوف عزات أحمد السلطان — 26 عامًا

6.باسم شحده جبر النويري — 44 عامًا

7.محمد رشاد رجب الهسي — 33 عامًا

8.محمود رشاد رجب الهسي — 18 عامًا

9.محمد أحمد خليل طلبة — 43 عامًا

10.إبراهيم محمود عطية صالحة