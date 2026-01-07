حصاد 2025 حصاد 2025

حماس تطالب الأونروا بالتراجع عن قرار إنهاء عقود الموظفين وحماية حقوقهم

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنهاء عقود موظفي الوكالة المسافرين خارج قطاع غزة، والذين تم وضعهم على إجازة استثنائية، معتبرة القرار جائراً وينتهك الحقوق الأساسية للموظفين الذين تمنعهم ظروف حرب الإبادة وإغلاق الاحتلال الفاشي لمعبر رفح من العودة إلى قطاع غزة.

وطالبت حماس وكالة الأونروا بالتراجع عن هذا القرار، والالتزام بدورها وواجبها تجاه شعبنا الفلسطيني وموظفي الوكالة من أبناء شعبنا، وإبقاء الجهود مركّزة على إغاثة شعبنا في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها، وحشد موقف دولي موحّد يضغط على الاحتلال لكسر القيود التي يفرضها على العمليات الإنسانية في قطاع غزة.

