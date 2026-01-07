خروقات متواصلة.. شهيدان في قصف الاحتلال منزلاً شرق مدينة غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن شهيدين ارتقيا جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية داخل منزل يعود لعائلة "علوان" بمنطقة التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية جنوبي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال غربي مدينة رفح، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي خانيونس.

وتواصل "إسرائيل" خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أسفر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد 424 مواطنًا وإصابة 1199 آخرين.