استشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال بغارات (إسرائيلية) متفرقة على قطاع غزة

استشهد 9 مواطنين يوم الخميس، بغارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في انتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب برج فيصل شمال غربي دير البلح وسط القطاع.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف خيمة نازحين في منطقة العطار غربي خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد 4 مواطنين بينهم 3 أطفال بقصف استهدف خيمة نازحين في مواصي مدينة خانيونس.

وفي شمال القطاع استشهد مواطني إثر قصف إسرائيلي على كرفان في مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا.

وأصيب 3 مواطنين جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل على مدرسة خليفة بن زايد في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط فندق المشتل بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة.

وصباح اليوم استشهدت الطفلة همسة نضال حوسو (11 عامًا)، بنيران قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

واستشهد مواطن جراء إطلاق قنبلة من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر بمدينة خانيونس.