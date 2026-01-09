الوكالة الإيرانية: أعمال تخريب في المدن نظمتها تجمعات إرهابية

تعرّضت ممتلكات الإيرانيين للتخريب في بعض مناطق العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى، نتيجة تجمعات متفرقة شهدتها البلاد الليلة الماضية، وفق ما أورد في وكالة أنباء التلفزيون الإيراني.

وذكرت الوكالة أنّ "هذه التجمعات المتفرقة نُظّمت من قبل عناصر إرهابية من المنافقين الشاهنشاهين"، مشيرةً إلى أنه خلال هذه الأحداث، تم إحراق سيارات خاصة ودراجات نارية، إضافةً إلى منشآت عامة شملت المترو وسيارات الإطفاء والحافلات.

وفي مدن أخرى، أفادت الوكالة بأنّ "عناصر إرهابية مدعومة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ألحقت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة"، لافتةً إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت في بعض المناطق عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي السياق، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الخميس، إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات، مشدّداً على ضرورة "تجنّب أي سلوك عنيف أو قسري، والاستماع إلى مطالب الشعب".

وتشهد شوارع إيران منذ أيام تظاهرات احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، لكن السلطات تشير إلى أنّ بعض العناصر التخريبية استغلّت الاحتجاجات السلمية، ونفّذت أعمال شغب وتخريب استهدفت المرافق العامة والمباني الحكومية، وحتى بعض المؤسسات العسكرية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى والتحريض على النظام.