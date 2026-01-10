حصاد 2025 حصاد 2025

القبض على ثلاثة متورطين في جريمة قتل بدافع ثأر عائلي وسط مدينة غزة

الرسالة نت - غزة

ألقت الشرطة القبض على ثلاثة مشتبهين في جريمة قتل المواطن (ح، ج - 30 عاماً) التي وقعت بتاريخ الأول من يناير الجاري، في محيط ميدان فلسطين بمدينة غزة، وهم (ع، و - 21 عاماً) و(ط، و - 18 عاماً) و(أ، و - 26 عاماً). 

ووفق التحقيقات الأولية تبين أن الجريمة جاءت على خلفية ثأر عائلي، وقد تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو من نوع (كلاشنكوف)، وإحالة القضية إلى مفتش التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

تؤكد الشرطة أنها لن تسمح بأخذ القانون باليد، وأنها ستتخذ الاجراءات القانونية المشددة مع كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

 

