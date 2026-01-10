3 شهداء ومصابون نتيجة غارات وإطلاق نار مكثف من الاحتلال في غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، خروقاته في قطاع غزة، حيث وصل إلى مستشفيات القطاع ثلاثة شهداء وثلاثة إصابات حرجة نتيجة القصف المستمر على الأحياء السكنية.

وأفادت مصادر محلية أن الشهداء هم يزن فضل أبو هويدي وعلاء محمود راتب الحرازين من حي الزيتون، ومحمد خالد محمد القهوجي من بني سهيلا في خان يونس.

كما قصفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في منطقة "أبو زيتون" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ضمن سلسلة الخروقات المستمرة التي تستهدف المدنيين والأحياء المأهولة بالرغم من وقف إطلاق النار.

ورصدت خروقات الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر العام الماضي 1193 خرقًا، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين والممتلكات في القطاع.