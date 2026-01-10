الأونروا: أطفال غزة يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الأطفال في قطاع غزة ما يزالون يعيشون ظروفا مزرية، في ظل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية.

وأشارت الوكالة الأممية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي "إكس"، السبت، إلى أن "الأطفال في قطاع غزة ينبغي أن يشعروا بالدفء والتغذية الجيدة والأمان الكافي للتطلع إلى مستقبلهم"، لافتة إلى "حاجتهم الماسة" إلى المساعدات الإنسانية العالقة خارج قطاع غزة بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال.

وقالت "الأونروا" إنها وعلى غرار منظمات الإغاثة الأخرى، "تواصل عملها وهي على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق مساعداتها"، مشددة على ضرورة "رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات بشكل فوري".