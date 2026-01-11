الدعوة إلى مظاهرة شعبية في واشنطن ضد العدوان على فلسطين وفنزويلا

تحت شعار: "*فلسطين تقاوم: من مخيمات لبنان، ومن جباليا إلى جنين، ومن سياتل إلى غزة"*، دعت حركة نضال، بالتعاون مع الحراك المناهض للإمبريالية، إلى مظاهرة شعبية غاضبة دعمًا لفلسطين وفنزويلا، تُقام في *حديقة دِيني* يتبعها مسيرة في شوارع مدينة سياتل بولاية واشنطن، يوم *السبت 17 يناير/كانون الثاني الجاري*.

وأوضح المنظمون أن هذه التظاهرة الشعبية تأتي في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على شعوب المنطقة والعالم، ولا سيّما العدوان العسكري الأميركي على جمهورية فنزويلا البوليفارية، واستمرار الإبادة الجماعية وسياسات التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، إلى جانب تهديداته المتواصلة واعتداءاته اليومية على جنوب لبنان.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة، في شراكتها الكاملة مع الكيان الصهيوني، تسعى إلى توسيع دائرة العدوان عالميًا، في انتهاكٍ سافر للقانون الدولي، مستغلة الجرائم المرتكبة في غزة لفرض وقائع جديدة بالقوة، ونهب موارد الشعوب، وقمع جميع أشكال المقاومة.

ودعا منظمو التظاهرة جميع القوى الشعبية والتنظيمات المناهضة للإمبريالية في الولايات المتحدة إلى المشاركة الواسعة والتصعيد الميداني، ورفض الاكتفاء بالمواقف الرمزية أو الإدانات الشكلية، مؤكدين أن الشارع يشكّل ساحة مركزية لمواجهة العدوان والدفاع عن قضايا الشعوب، وفي مقدّمتها فلسطين وفنزويلا.

وأكد البيان أن المرحلة الراهنة تتطلب تحرّكًا جماهيريًا فاعلًا ومتواصلًا، مشددًا على أن مواصلة الضغط والتصعيد الشعبي كفيلان بفرض معادلات جديدة في مواجهة الإمبريالية والاحتلال.

بدورها، أشادت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل بالمبادرة إلى هذا التحرك الشعبي في الولايات المتحدة من أجل فلسطين وفنزويلا، *داعيةً الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، وجميع القوى الصديقة، إلى المشاركة الواسعة في المظاهرة* والاستجابة لنداء حركة نضال والجهات المبادِرة.