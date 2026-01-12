منخفض جوي قوي يضرب فلسطين وتحذيرات للمواطنين

حذّرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الإثنين، المواطنين، من تداعيات المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد، داعية لأخذ الحيطة والحذر في ظل الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أن المنخفض الجوي يترافق مع رياح قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى نحو 80 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البَرَد، وتدني مدى الرؤية الأفقية، فضلًا عن ارتفاع موج البحر.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وخلال ساعات المساء تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث تسقط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية، تمتد ليلًا إلى المناطق الوسطى والجنوبية، وتكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد. فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل في بعض الأحيان إلى نحو 70 كم/ساعة، والبحر مائجًا.

وفي ساعات المساء والليل، يسود جو غائم وشديد البرودة وعاصف، وتسقط أمطار غزيرة تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانًا، مع رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة تصل سرعة هباتها إلى نحو 80 كم/ساعة، ويكون البحر مائجًا.

أما يوم غد الثلاثاء، يتعمق تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، حيث يكون الجو غائمًا وشديد البرودة وعاصفًا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام. وتسقط أمطار غزيرة على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانًا، مع رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة تصل سرعة هباتها إلى نحو 80 كم/ساعة، والبحر مائجًا.

والأربعاء، يكون الجو غائمًا إلى غائم جزئي، باردًا إلى شديد البرودة، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وخلال ساعات الظهيرة يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر مائجًا.

أما الخميس، فمن المتوقع يكون الجو غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية.