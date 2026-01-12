نقابة الموظفين تدعو لوحدة الجهود وحفظ العدالة تجاه العاملين بغزة

أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام على موقفها حيال التطورات الجارية والمتسارعة بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، مشددة على التزامها بحفظ حقوق الموظفين وكرامتهم.

وقالت النقابة في بيان صحفي، إنها ترحب بأي جهة وطنية أو توافقية تتولى إدارة قطاع غزة، بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز صمود الشعب في وجه العدوان والظروف الصعبة.

وأكدت النقابة رفضها القاطع لأي مساس بحقوق الموظفين، الذين كانوا وما زالوا العمود الفقري لاستمرار الحياة والخدمات رغم الظروف القاسية، مشيرة إلى أنهم أثبتوا حضورهم الدائم في مواقعهم لأداء واجبهم المهني والوطني بأعلى درجات المسؤولية، رغم انقطاع رواتبهم لفترات طويلة.

وجددت النقابة التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق الموظفين وكرامتهم، مؤكدة أنها ستواصل جهودها من أجل حفظ حقوقهم المالية والإدارية وضمان عدم تهميشهم في أي ترتيبات قادمة.

وأكد البيان أن المرحلة القادمة تتطلب وحدة الجهود ورص الصفوف، وأنه لن يكون هناك استقرار حقيقي إلا بإقرار العدالة وحفظ حقوق الموظفين الذين كانوا ولا يزالون في مقدمة من قدّم وضحّى.