جرائم المستوطنين ترتفع 25% في الضفة الغربية خلال عام 2025

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الإثنين، أن جرائم المستوطنين ارتفعت في الضفة الغربي" خلال عام 2025 بنسبة 25‎%‎.

وأفادت الصحيفة، بارتفاع بنسبة 25% في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال عام 2025.

وبينت أن المستوطنين نفذوا 845 اعتداء إرهابياً ضد فلسطينيين في العام 2025، وأصيب فيها 200 فلسطيني واستشهد أربعة آخرون، وسجلوا بذلك ارتفاعاً في هذه الاعتداءات بنسبة 25% مقارنة مع العام 2024، التي ارتكب مستوطنون خلالها 675 اعتداء، أصيب خلالها 149 فلسطينياً واستشهد 6 فلسطينيين.

وحسب الصحيفة التي نشرت معطيات عن جيش الاحتلال، فإنه وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، نفذ مستوطنون 317 اعتداءً، و358 اعتداءً في النصف الثاني من العام نفسه.

ولفتت إلى أنه سُجل في الأشهر السنة الأولى 440 اعتداء كهذا، أي ارتفاعاً بنسبة 39% مقارنة مع النصف الأول من العام 2024، و405 اعتداءات في النصف الثاني من العام 2025.

ترجمة: وكالة صفا