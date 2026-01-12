الإيرانيون يخرجون بالملايين رفضًا لأعمال التخريب والعنف

شهدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، خروج مسيرات مليونية حاشدة في مختلف المدن والمحافظات، تنديدًا بما وُصف بجرائم وأعمال مثيري الشغب والجماعات الإرهابية المسلحة.

وامتدت التظاهرات من العاصمة طهران إلى عدد كبير من المحافظات، حيث رفع المشاركون صور قائد الثورة الإسلامية والأعلام الإيرانية، مرددين هتافات تستنكر أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وتجمّع المواطنون في الساحات العامة بطهران، مؤكدين رفضهم القاطع للأعمال الإرهابية الأخيرة، ومعبّرين عن دعمهم للاستقرار والأمن. كما شهدت بعض المدن مراسم تشييع لشهداء أحداث الشغب الأخيرة، تزامنًا مع المسيرات الشعبية.

وأكد المشاركون في هذه التظاهرات وقوفهم إلى جانب القيادة والنظام الإسلامي، معربين عن إدانتهم للاستهداف المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الاعتداء على الأماكن الدينية، مشيرين إلى قيام خارجين عن القانون بإحراق عدد من المساجد في عدة مناطق.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء ما وصفته بـ”معركة المقاومة الوطنية”. وجاء في بيان رسمي للحكومة أن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يشاركون الشعب الإيراني الحداد على استشهاد عدد من المواطنين، مؤكدين أن الإيرانيين لمسوا بشكل مباشر ما وصفوه بعنف المهاجمين الذين استهدفوا التعبويين وقوات الشرطة، وتسببوا بسقوط شهداء، معتبرين أن هذا السلوك يشبه ممارسات الجماعات الإرهابية التي اتهم البيان الولايات المتحدة بدعمها.