الداخلية: استهداف قادة الشرطة جزء من مخطط الاحتلال لإضعاف الجبهة الداخلية

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني جريمة اغتيال مدير مباحث شرطة محافظة خانيونس، الشهيد المقدم محمود الأسطل، بعد إطلاق النار عليه صباح اليوم في منطقة مواصي خانيونس، على يد عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الجريمة تأتي استكمالًا لنهج الاحتلال في استهداف قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية، عقب حرب الإبادة، التي ارتقى خلالها أكثر من 2700 شهيد من كوادر وزارة الداخلية والأمن الوطني، بما يعادل نحو 15% من كادرها.

وأكدت أن الاستهداف الممنهج والمتواصل يهدف إلى نشر الفوضى وإعاقة الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن والشرطة في حفظ أمن المجتمع ومساندة المواطنين، مشددة على أن هذه المحاولات لن تنال من عزيمة الأجهزة الأمنية أو تثنيها عن أداء واجبها الوطني والإنساني.

وتقدمت وزارة الداخلية بأحر التعازي والمواساة لعائلة الشهيد المقدم محمود الأسطل، مؤكدة استمرارها في القيام بمسؤولياتها مهما بلغت التضحيات والتحديات، وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع.