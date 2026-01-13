3 شهداء جراء انهيارات مبانٍ آيلة للسقوط مع اشتداد المنخفض الجوي في غزة

استشهد، مساء الاثنين، ثلاثة مواطنين في مدينة غزة، إثر انهيار صالة أفراح كانت تُستخدم كمأوى للنازحين في منطقة الشاليهات غرب المدينة، نتيجة شدة الرياح.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد كل من وفاء شرير (33 عامًا)، ودعاء منصور حمودة، والمسن محمد العبد حمودة (72 عامًا)، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين، جراء انهيار الصالة المتضررة سابقًا من قصف إسرائيلي، بفعل قوة الرياح والأمطار في محيط شارع الثورة غرب مدينة غزة.

وفي تعليقه على الحادثة، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "منذ مساء الإثنين سجلنا ثلاث حالات وفاة نتيجة انهيارات جزئية في مبانٍ آيلة للسقوط، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة حاليًا".

وأكد بصل أن الوضع بالغ الخطورة، مشددًا على أن المباني لم تعد تشكل ملاذًا آمنًا للسكان، في ظل استمرار تساقط الأمطار وهبوب الرياح.

كما ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني الجهات الدولية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير الدعم والحماية للمدنيين المتضررين.