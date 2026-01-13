بالأسماء.. تركيا تستقبل الدفعة السابعة من الأسرى المحررين ضمن “طوفان الأحرار”

تواصل تركيا استقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين المبعدين قسرًا إلى الخارج، والأسرى محررين ضمن صفقة “طوفان الأحرار” التي أُبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، برعاية قطرية ومصرية، وأتمت آخر مراحلها في أكتوبر/ تشرين أول 2025.

واستقبلت تركيا اليوم دفعة سابعة جديدة من الأسرى المحررين، ضمّت 10 أسرى، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين استقبلتهم حتى الآن إلى 59 أسيرًا محررًا.

أسماء الأسرى المحررين في الدفعة السابعة:

1. أيمن عبد المجيد سدر

2. محمود موسى عيسى

3. رائد أحمد أبو ضاهر

4. أحمد عادل سعادة

5. أحمد ناصر الشرباتي

6. باهر محمد بدر

7. قاسم عارف عصافرة

8. محمد عبد الباسط حروب

9. جعفر حمدي الزعتري

10. يوسف سعيد زهور

تفصيل دفعات الأسرى التي وصلت إلى تركيا:

الدفعة الأولى: 15 أسيرًا

الدفعة الثانية: أسيران

الدفعة الثالثة: 13 أسيرًا

الدفعة الرابعة: 6 أسرى

الدفعة الخامسة: 9 أسرى

الدفعة السادسة: 4 أسرى

الدفعة السابعة: 10 أسرى

المجموع الكلي: 59 أسيرًا محررًا

ويأتي استقبال هذه الدفعات في إطار سياسة الإبعاد القسري التي يفرضها الاحتلال على عدد من الأسرى المحررين كشرط للإفراج عنهم، في خطوة تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وحق الأسرى في العودة إلى وطنهم.

وأسماء الدفعات السابقة من الأسرى الذين وصلوا تركيا الذين بلغ عددهم 49 أسيرًا:

1. خليل سراحنة

2. حافظ شرايعة

3. محمد أبو سطحة

4. حسام حلبي

5. إسحق طاهر صلاح عرفة

6. بهجت محمود جميل شقيرات

7. رمضان عيد رمضان مشاهرة

8. ساجد أحمد سليم أبو غلوس

9. عمار صدقي سليم أبو غلوس

10. فهمي عيد رمضان مشاهرة

11. محمد عودة إسحق عودة

12. ليلي أيوب محمد أبو رجيلة

13. سائد عبد السميع سليمان زيد

14. مؤيد شكري عبد الحميد حماد

15. مضر موسى أحمد أبو دية

16. محمود حماد محمود شريتح

17. موسى آدم سالم خليل

18. شادي عبد السميع سليمان زيد

19. محمود أسعد محمود عيسى

20. مراد البرغوثي

21. جهاد النجار

22. أحمد عارف خليل العصافرة

23. أحمد قاسم جميل أبو عواد

24. راغب أحمد محمد عليوة

25. رائد عيسى محمد الحروب

26. رأفت راجي محمود البطاط

27. عبد الناصر عطا الله شاكر عيسى

28. عثمان سعيد أحمد سعيد

29. علاء راتب عبد اللطيف قبها

30. عماد نعيم صالح الشريف

31. محمد خليل عدنان داود أبو سنينة

32. هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط

33. يوسف حسن أحمد قيسية

34. يوسف خالد مصطفى كميل

35. نائل البرغوثي

36. ربيع شبلي

37. شادي عودة

38. عمر طه

39. يسري الجولاني

40. إسماعيل حجازي

41. أحمد طالب خضر حمد

42. بشير أحمد عودة حروب

43. بهاء الدين علي حسن العدم

44. محمد أحمد محمد الحج صالح

45. محمد جبر عودة حروب

46. محمد نايف محمد بركات

47. محمود صدقي سليمان رضوان

48. نافذ نايف سليم حاج حسين

49. علي عبد الهادي البو

في سياق متصل: استقبلت ماليزيا 15 أسيرًا محررًا ضمن الصفقة ذاتها، وهم:

1. محمد القواسمي – الخليل

2. لؤي العويوي – الخليل

3. علاء الدمنهوري – أريحا

4. عبد الناصر رزق – أريحا

5. يحيى الهيموني – الخليل

6. سهيل القوقا – نابلس

7. عبد الله القوقا – نابلس

8. علاء غنيم – نابلس

9. محمد علان – بيت لحم

10. محمود ردايدة – بيت لحم

11. عبد اللطيف منير – جنين

12. عبد الله حامد – رام الله

13. إياد نصار – طولكرم

14. خالد قطينة – القدس

15. عبد الله الشرباتي – القدس

يشار إلى أن صفقة طوفان الأحرار التي امتدت مراحلها منذ 23 نوفمبر 2023 وحتى 13 أكتوبر 2025، تحرر فيها 3985 أسيرًا فلسطينيًا في ثلاث مراحل، حامِلين معهم رواية الصمود، وأحلام الحرية التي لا تنكسر، وأجسادًا أنهكها القيد سنوات طويلة.