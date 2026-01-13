حصاد 2025 حصاد 2025

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

 حماس: البرد والحصار يفاقمان الإبادة الجماعية والمنظومة الدولية عاجزة عن تقديم الإغاثة لشعبنا في غزة

 حماس: البرد والحصار يفاقمان الإبادة الجماعية والمنظومة الدولية عاجزة عن تقديم الإغاثة لشعبنا في غزة
 حماس: البرد والحصار يفاقمان الإبادة الجماعية والمنظومة الدولية عاجزة عن تقديم الإغاثة لشعبنا في غزة

الرسالة نت

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن استمرار ارتقاء الشهداء بفعل البرد من الأطفال وكبار السن، وانهيار المنازل المقصوفة والمدمرة، وانتشار الأمراض، يؤكد أن قطاع غزة ما زال يعيش أبشع أنواع الإبادة الجماعية.

وأشار قاسم اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المؤسف أن تقف كل المنظومة الدولية عاجزة عن تقديم الإغاثة لأهلنا في قطاع غزة رغم تكرار المناشدات، مع استمرار الحصار الصهيوني المفروض على القطاع.

ودعا قاسم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإغاثة غزة وكسر الحصار الصهيوني، وعدم السماح لحكومة اليمين الصهيونية بالاستمرار في إبادة شعبنا في قطاع غزة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309282

كلمات مفتاحية

غزة حرب غزة غرق الخيام الشتاء في غزة الخيام في غزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.