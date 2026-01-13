الشيكل يتحرك ضمن نطاق ضيق وسط ترقب بيانات التضخم

يشهد الشيكل الإسرائيلي، تحركات محدودة أمام العملات الرئيسية، في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعة بتطورات سياسية واقتصادية في الولايات المتحدة واليابان، أبرزها التحقيق الجاري مع رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، وترقب بيانات التضخم الأميركية لشهر ديسمبر.

وسجل الدولار صباح الثلاثاء، 3.143 شيكل دون تغيير يذكر مقارنة بجلسات سابقة، فيما استقر اليورو عند 3.666 شيكل، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% ليصل إلى 4.234 شيكل، في ظل حالة من الحذر تسود تعاملات المستثمرين محليا.

ورغم أن الضغوط التي تفرضها هذه التطورات على أسواق الصرف، حافظ الشيكل على استقراره النسبي مقابل الدولار والعملات الأوروبية، مدعوما بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين، الذين يفضلون التريث إلى حين اتضاح مسار السياسة النقدية الأميركية خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الأداء في وقت تتأثر فيه حركة الشيكل بتقلبات الأسواق العالمية، ولا سيما تحركات الدولار، إلى جانب انعكاسات التوترات السياسية والاقتصادية الدولية، ما يجعل العملة المحلية رهينة لعوامل خارجية أكثر من كونها انعكاسا لمؤشرات داخلية فقط.