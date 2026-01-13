"يونيسيف": 100 طفل قتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال المتحدث باسم "يونيسف" جيمس إلدر، في إحاطة إعلامية للصحفيين عبر الفيديو من غزة، إنه "قُتل أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار، ما يعني مقتل صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار".

وأشار إلى القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، مشددا أنه "لا يزال البقاء على قيد الحياة غير مضمون، ورغم تباطؤ عمليات القصف وإطلاق النار وتراجعها خلال وقف إطلاق النار، فإنها لم تتوقف".

وذكر إلدر أن جميع الوفيات تقريبا في صفوف الأطفال، والتي تشمل 60 ولدا و40 بنتا، نجمت عن هجمات عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك الغارات الجوية وغارات الطائرات المسيرة وهجمات الطائرات المسيرة رباعية المراوح (كواد كابتر) وقصف الدبابات وإطلاق النار، وقليل منها بانفجار مخلفات الحرب.

ورجح المتحدث الأممي أن يكون هذا الإحصاء أقل من الواقع، إذ أنه يستند فقط إلى الوفيات التي توفرت معلومات كافية عنها.

ولم يشر إلدر إلى وفيات الأطفال في غزة والتي تسبب بها الاحتلال بشكل غير مباشر كسوء التغذية ونقص الدواء والبرد القارس.

ووفق تصريح صحفي اليوم، أفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة د. منير البرش، بارتفاع عدد الأطفال الذين قضوا بسبب البرد الشديد إلى سبع حالات منذ بداية موسم الشتاء الحالي، وسط عجز المنظومة الصحية عن توفير الحماية اللازمة لهم.