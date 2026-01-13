قطر: الوسطاء يدفعون نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة تعمل مع بقية الوسطاء للدفع باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار الأنصاري، في تصريحات، إلى أن التعقيدات على الطاولة اليوم تستدعي التقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأكد ضرورة عدم الربط بين الاتفاق في غزة وفتح معبر رفح أو دخول المساعدات الإنسانية دون شروط.

وحول الوضع الإنساني، قال الأنصاري إن "الكارثة الإنسانية من صنع البشر في غزة مستمرة"، مؤكدا أن كل يوم يمر دون إدخال المساعدات إلى غزة يعني سقوط المزيد من الضحايا.

وبين الأنصاري أنه لا توجد جداول زمنية محددة بشأن غزة، وذكر أن الاتصالات القطرية مستمرة ويومية لدفع الاتفاق قدما، وطالب "إسرائيل" بالإجابة عن سؤال: لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزة؟

وتشمل المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحابا إضافيا للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حركة "حماس".

وتتهم حركة "حماس" بدورها، الحكومة الإسرائيلية بالسعي لمنع الانتقال للمرحلة الثانية من خلال تصعيد عدوانها على القطاع والتنصل من التزاماتها في المرحلة الأولى من الاتفاق.