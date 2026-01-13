طبيب يحذر .. غياب الرعاية الصحية والزواج المبكر يفاقمان مخاطر الحمل وتشوهات الأجنة في غزة

حذّر الدكتور بسّام أبو ناصر، استشاري طب الأسرة، من التداعيات الخطيرة التي تواجه النساء الحوامل في ظل الحرب المستمرة، مؤكدًا أن الحمل في هذه الظروف “أصبح معركة بحد ذاته”، خاصة في ظل انتشار الزواج المبكر وغياب المتابعة الطبية والمكملات الغذائية الأساسية.

وأوضح أبو ناصر في حديث خاص (للرسالة) أن الأشهر الأولى من الحمل، وتحديدًا من لحظة التخصيب وحتى نهاية الشهر الثالث، تُعدّ الأخطر في تكوين الجنين، وهي المرحلة التي تحتاج إلى رعاية صحية دقيقة ومكملات غذائية ضرورية، مثل حمض الفوليك والفيتامينات، للوقاية من التشوهات الخلقية. إلا أن الحرب وانهيار المنظومة الصحية أدّيا إلى انقطاع هذه المكملات، ما انعكس بوضوح على زيادة حالات التشوهات الخلقية، لا سيما في القلب والجهاز الهضمي.

وأشار إلى أن انتشار الزواج المبكر، خاصة بين فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عامًا، يزيد من حدة المشكلة، إذ إن أجسادهن ونفسياتهن غير مهيأة لتحمّل أعباء الحمل والولادة، فكيف إذا ترافق ذلك مع قسوة الحرب، والنزوح، والعيش في الخيام، وحالة الخوف الدائم وانعدام الاستقرار الأسري؟

وأضاف أن البروتوكول الطبي المتعارف عليه لمتابعة الحوامل—الذي يبدأ بزيارات متقاربة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم متابعة دورية حتى الولادة—بات شبه مستحيل في ظل الحرب، نتيجة تدمير المرافق الصحية، وبُعد مراكز الخدمات، وضعف الإمكانيات. ولفت إلى أن كثيرًا من النساء الحوامل لا يستطعن الوصول إلى أقرب مستوصف أو نقطة طبية، في وقت لا تتوفر فيه سوى نسبة ضئيلة من الخدمات الصحية مقارنة بالحاجة الفعلية.

وبيّن أبو ناصر أن أقسام الولادة في المستشفيات تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، حيث تُجرى أحيانًا 10 إلى 15 حالة ولادة في غرفة واحدة، نتيجة الاكتظاظ ونقص الأسرة والمرافق، ما يحرم النساء من حقهن في ولادة آمنة ورعاية لائقة قبل وبعد الوضع.

وختم الدكتور بسّام أبو ناصر حديثه بالتأكيد على أن “البيئة الحالية غير صالحة للحياة الطبيعية، فكيف بحملٍ سليم؟”، مشددًا على أن غياب المتابعة الطبية، وسوء التغذية، والضغط النفسي، جميعها عوامل تهدد حياة الأم والجنين، وتُنذر بمضاعفات صحية طويلة الأمد لجيل كامل يولد تحت النار.