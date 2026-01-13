وفد حماس يصل القاهرة لبحث استكمال اتفاق وقف إطلاق النار

وصل وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يناقش الوفد استكمال تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، إلى جانب بحث تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يتضمن تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

كما سيعقد الوفد لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية لبحث آخر التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار العدوان والتصعيد الإسرائيلي.