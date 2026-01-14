وزارة الصحة في غزة: 15 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 شهيدًا، بينهم 13 جرى انتشالهم.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، يوم الأربعاء، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغ 449 شهيدًا، والإصابات 1,246، وحالات الانتشال 710.

وأشارت إلى وفاة مواطن وإصابة آخر، نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا جراء انهيار المباني منذ بداية فصل الشتاء إلى 25 حالة وفاة.

وذكرت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 71,439 شهيدًا، و171,324 مصابًا.

ونوهت الصحة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.