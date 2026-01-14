انهيار منزلين سكنيين في غزة نتيجة أضرار قصف سابق

انهار منزلان سكنيان في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة تضررهما من قصف إسرائيلي سابق خلال حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر محلية بانهيار منزل يعود لعائلة “أبو شمالة” في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء القصف خلال العدوان.

وأضافت المصادر أن منزلًا آخر انهار بشكل جزئي في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، بعدما كان متضررًا من قصف سابق.

وفي السياق، أعلنت طواقم الدفاع المدني بمحافظة الشمال إخلاء بناية سكنية في منطقة الشيخ رضوان – الشارع الثاني، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات، ودعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنزل حفاظًا على سلامتهم.

كما توجهت طواقم الدفاع المدني بمحافظة خان يونس إلى حي الأمل عقب انهيار منزل عائلة “أبو شمالة”، مشيرة إلى أن المتابعة ما تزال جارية.