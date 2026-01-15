أمن المقاومة في غزة يكشف تورط السلطة في دعم العصابات العميلة

أكد قائد في وحدة "رادع" التابعة لأمن المقاومة في غزة، أن جميع المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى رادع والقوى الأمنية تشير إلى تورط السلطة الفلسطينية في رام الله في دعم العصابات العميلة المتمركزة داخل مناطق سيطرة الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار القائد في بيان صادر عن منصة "رادع" على "تلغرام"، إلى أن عددًا من عناصر هذه العصابات اعترفوا بوجود قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين شخصيات سياسية وأمنية في السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن التحقيقات تؤكد أن السلطة توفر غطاءً سياسيًا للعصابات العميلة، ما يتيح لها استغلال ضعاف النفوس وأصحاب السوابق للانخراط في أنشطة تخدم الاحتلال وتستهدف الجبهة الداخلية.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية لا تزال تصرف رواتب شهرية لمسؤولي وعناصر العصابات العميلة المدرجين على قيودها، والذين يشكّلون العدد الأكبر داخل هذه العصابات.

وأشار القائد إلى أن هذا الدور يبرز حالة التكامل الواضح بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في دعم وتمويل العصابات العميلة، لتحقيق أهداف أمنية وسياسية قد يكون لها انعكاسات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية وتاريخها.

وختم أن رادع تدعو السلطة الفلسطينية إلى رفع الغطاء السياسي فورًا عن العصابات العميلة، وإعلان موقف وطني واضح تجاهها، وترجمة ذلك عمليًا على أرض الواقع.

عملاء السلطة في غزة

ووفقًا لمعطيات وشهادات متقاطعة، يتولى ضباط وعناصر في أجهزة السلطة الفلسطينية تجنيد عملاء لصالح أجهزة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها جهاز “الشاباك”، مستفيدين من مواقعهم الرسمية وشبكات علاقاتهم الاجتماعية، وفي ظل غياب كامل لأي مساءلة أو توضيح رسمي من قيادة السلطة أو حركة فتح.

وتشير المعلومات إلى أن بعض العناصر المتورطة تحمل رتبًا عسكرية رسمية وتتقاضى رواتبها من الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية، ومن بينهم ضباط في الشرطة والأمن الوطني وجهاز الاستخبارات العامة وأمن الرئاسة، مثل شوقي أبو نصيرة، غسان الدهيني، حسام الأسطل، رامي حلس، وأشرف المنسي، دون أن تتخذ بحقهم أي إجراءات رسمية.

ويستغل هؤلاء العناصر حالة التراجع الأمني والإداري في قطاع غزة للتحرك ضمن شبكات غير رسمية تؤدي أدوارًا تكاملية مع الاحتلال، تشمل جمع معلومات ميدانية، التدخل في المساعدات الإنسانية، والتأثير على حركة المدنيين، والمشاركة في ملاحقة وخطف مقاومين ومواطنين.