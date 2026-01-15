حياة بلا أصوات.. مأساة الأطفال الصم في غزة



من نافذة على مأساة فاقدي السمع في غزة، تحدثت السيدة آية أبو عودة عن اليوم الذي انقلب فيه صوت الحرب إلى صمت دائم في حياة طفليها.

داخل خيمة نزوح في حي تل الهوى، كانت آية تحاول التحدث إلى إبنيها، إسماعيل وإلياس، بصوت خافت، لكن لا استجابة. كان القصف قد اخترق الخيمة، مخلفًا وراءه شظايا أذبت أجساد الأطفال وروحهم، تاركًا أثرًا لا يمحى على حواسهم.

إسماعيل، البالغ من العمر ثماني سنوات، فقد إحدى عينيه وحركة ذراعه وساقه، وعانى فقدانًا جزئيًا في السمع بعد الانفجار. أما شقيقه الصغير إلياس، خمس سنوات، فقد السمع بالكامل، ويعيش اليوم مصابًا بشلل في أحد جانبي جسده وضعف شديد في النطق والبصر.

الغيبوبة الطويلة التي مر بها إلياس لم تكن سوى بداية لمعركة مستمرة مع الصمت، حيث لا توجد أجهزة سمع أو علاجات متاحة في قطاع غزة بسبب الحصار والقيود المفروضة على إدخال المعدات الطبية.

ليس إسماعيل وإلياس وحدهما من يعاني. وفق جمعية أطفالنا للصم في غزة ، فقد نحو 35,000 طفل وشخص بالغ السمع كليًا أو جزئيًا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 حتى الآن.

ويشير التقرير إلى أن الأذى السمعي لا يحدث فقط بسبب إصابات مباشرة في الرأس أو الأذن، بل أيضًا نتيجة موجات الضغط الناتجة عن الانفجارات والقصف العنيف، والتي تتلف الأعصاب السمعية والأذن الداخلية، حتى لو لم يصب الشخص بأذى ظاهر آخر.

في غزة، تسبب القصف والصواريخ والمركبات المفخخة في موجات صوتية هائلة، تعادل ضغطها آلاف المرات ما يمكن أن تسببه أصوات عالية في الحياة الطبيعية.



الوضع الطبي في غزة لا يساعد على علاج هذه الحالات. حوالي نصف المستشفيات تعمل جزئيًا، مع نقص شديد في الأدوية والمعدات، وغياب 229 دواءً أساسيًا. جمعية أطفالنا للصم نفسها دُمّرت، فيما فقد 83% من الأشخاص ذوي الإعاقة وصولهم إلى وسائل الحركة والسمع الأساسية، إضافة إلى خدمات التعليم والدعم النفسي.

بالنسبة لآية وأطفالها، الصمت أصبح رفيقًا دائمًا. تحاول فهم حاجات إسماعيل وإلياس من خلال نظراتهما وصراخهما، لكنها غالبًا تفشل. ومع غياب العلاج، قد يبقى الصمت طويلًا.

هذه القصة الإنسانية، التي تحمل وجع آلاف الأطفال والبالغين في غزة، تظهر أثر الحرب ليس فقط على الجسد، بل على كل حاسة من حواس الحياة، لتترك الأطفال والكبار على حد سواء محاصرين داخل صمت لا يسمعه إلا القلب.