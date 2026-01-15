من هو علي شعث؟ رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

من هو علي شعث؟ سؤال تصدّر محركات البحث بعد إعلان مصر وقطر وتركيا، في بيان مشترك مساء الأربعاء، اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي شعث، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم يهدف إلى دعم الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية.

من هو علي شعث؟

علي شعث هو مهندس وخبير تخطيط وتنمية فلسطيني، ينحدر من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ويُعرف بسجل مهني طويل في مجالات التخطيط الحضري والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، إضافة إلى توليه أدوارًا إدارية وسياسية بارزة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، مع ابتعاده النسبي عن العمل الحزبي المباشر، وهو ما عزز من تصنيفه كشخصية تكنوقراطية.

وُلد علي عبد الحميد شعث عام 1958 في محافظة خانيونس، وتلقى تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية، حيث حصل عام 1982 على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس بالقاهرة، قبل أن ينال درجة الماجستير في التخصص نفسه عام 1986، ثم درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية مع تخصص دقيق في تخطيط البنية التحتية والتنمية الحضرية من جامعة كوينز في المملكة المتحدة عام 1989.

وخلال مسيرته المهنية، شغل شعث عددًا من المناصب المهمة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، من بينها منصب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، حيث أسهم في وضع الخطط التنموية الإستراتيجية خلال المراحل الأولى لتأسيس السلطة.

كما عمل وكيلاً لوزارة النقل والمواصلات، وأشرف على مشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية وشبكات الطرق، قبل أن يتولى رئاسة الهيئة العامة للمدن الصناعية الفلسطينية، ويلعب دورًا محوريًا في إدارة وتطوير المناطق الصناعية.

علي شعث ويكيبيديا

كما ترأس علي شعث مجلس الإسكان الفلسطيني وسلطة الموانئ الفلسطينية، وكانت له إسهامات واضحة في تنظيم وتطوير قطاعي الإسكان والموانئ، إلى جانب توليه مناصب استشارية، من أبرزها عمله مستشارًا للمؤسسة الفلسطينية للتنمية والإعمار “بكدار”.

ومستشارًا لوزير الإسكان والأشغال العامة في السلطة الفلسطينية، جامعًا بين العمل الحكومي والإدارة التنفيذية وتقديم الاستشارات التنموية.

ولم تقتصر أدوار شعث على الجانب الإداري والتقني، بل كان له حضور سياسي في ملفات حساسة، أبرزها عضويته في لجان مفاوضات الوضع النهائي عام 2005، حيث ركزت مشاركته على ملفات الحدود والمنافذ البحرية، ما منحه خبرة مباشرة في القضايا السيادية والاقتصادية المرتبطة بقطاع غزة.

وتُعد خبرات علي شعث في مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار أحد أبرز الأسباب التي أهلته لتولي رئاسة لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية التي شهدها القطاع بين عامي 2023 و2025، وما خلفته من دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الحيوية، الأمر الذي يتطلب إدارة تقنية ذات خبرة عالية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

ويُنظر إلى تكليف علي شعث بإدارة لجنة التكنوقراط في غزة باعتباره محاولة إقليمية ودولية لتأسيس مرحلة جديدة تقوم على إعادة الإعمار وتحسين الواقع الإنساني، وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، تجعل من الخبرة المهنية عنصرًا حاسمًا في إدارة المرحلة المقبلة.