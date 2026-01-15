8 شهداء في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم

أفادت مصادر في وزارة الصحة بأن ثمانية فلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة منذ صباح اليوم نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

ومن بين هؤلاء، سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف طيران الاحتلال منزل عائلة الحولي غرب مدينة دير البلح، ومن بينهم قمر رافت أبو سمرة البالغة من العمر 16 عامًا.

كما استشهد الشاب سعيد خالد الجرو البالغ 34 عامًا من دير البلح إثر استهداف منزل العائلة الذي سبق أن استشهد فيه نجله محمد في قصف سابق.

وتستمر الغارات الإسرائيلية، ما يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في القطاع، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخرًا.