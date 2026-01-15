حركة حماس تدين جريمة قصف الاحتلال منزل عائلة الحولي في دير البلح وسط قطاع غزة

أفادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت، مساء اليوم، جريمة جديدة بقصف منزل لعائلة الحولي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين.

وقالت الحركة إن هذه الجريمة تأتي في سياق الاستهدافات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق قطاع غزة، معتبرةً أنها تمثل خرقًا فاضحًا ومتكررًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت حماس أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس عدم التزام الاحتلال بالاتفاقات الموقعة، وسعيه المتعمد إلى تعطيل وقف إطلاق النار تمهيدًا لاستئناف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع.

وأضافت أن هذه الجريمة، إلى جانب العدوان الصهيوني المستمر، تكشف استخفاف مجرم الحرب بنيامين نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أمريكية وبضمان الوسطاء.

وشددت الحركة على ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانتقال