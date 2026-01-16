11 شهيداً جراء خروقات الاحتلال وغاراته منذ صباح الخميس

استشهد 11 فلسطينياً، وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة، منذ صباح الخميس، جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة وشنه عدة غارات وقصف استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن شهيدًا ارتقى برصاص جيش الاحتلال قرب دوار العلم غربي مدينة رفح جنوب القطاع، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المواطنين في المنطقة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد مواطنان جراء قصف إسرائيلي استهدف فناء منزل لعائلة الجرو غرب مدينة دير البلح، فيما ارتقى أربعة شهداء وأصيب عدد آخر، بقصف طيران الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الحولي في المنطقة ذاتها.

كما استشهد 3 آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الخطيب في مخيم 5 بالنصيرات وسط القطاع، حيث جرى نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر بجراح، جراء استهداف الاحتلال نقطة شرطة قرب مفترق النابلسي جنوب غرب المدينة.