حماس: استمرار المجازر بحق أهالي غزة انتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال الصهيوني المجرم واصل خلال الساعات الماضية ارتكاب المجازر بحقّ أهالي قطاع غزة، عبر استهداف المنازل المدنية والمواطنين، في انتهاكٍ متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد قاسم اليوم الجمعة على أن هذا التصعيد الخطير تزامن مع إعلان الوسطاء تشكيل حكومة تكنوقراط والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك مع إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن تشكيل “مجلس السلام”، بما يؤكّد استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة تخريب اتفاق وقف الحرب وتعطيل الجهود المعلنة لتثبيت الهدوء في غزة.

وأوضح قاسم أن هذه الخروقات الصهيونية المتواصلة تضع الوسطاء والدول الضامنة التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ، أمام مسؤولياتها في ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته، والالتزام بما جرى الاتفاق عليه.