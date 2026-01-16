برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوضح حقيقة إدخال وحدات الإيواء إلى غزة

أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن الموافقة على إدخال أعداد موسّعة من وحدات الإيواء الإغاثية إلى قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن ما جرى حتى الآن يندرج ضمن إطار تجريبي وتحضيري لتوسيع الاستجابة الإنسانية.

وقال البرنامج، في بيان توضيحي، إنه قام بإدخال دفعة تجريبية أولية من وحدات الإيواء الانتقالية ضمن برنامج «الأحياء المجتمعية الانتقالية الشاملة»، وذلك بالتنسيق الوثيق مع غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وبيّن أن الأولوية في تركيب هذه الوحدات تُمنح لاستخدامها كنقاط صحية داخل مواقع الإيواء التي تضم الفئات النازحة الأكثر ضعفًا، إضافة إلى تركيبها في المستشفيات، بهدف المساهمة في توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأشار البرنامج إلى توفر دفعة إضافية من وحدات الإيواء الانتقالية التي تم استكمال توريدها، وهي حاليًا في طريقها للنقل إلى قطاع غزة، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يعمل على تعزيز الجاهزية التشغيلية لتمكين توسيع الاستجابة الإنسانية بسرعة فور الحصول على الموافقات المطلوبة، موضحًا أن ذلك يشمل إبرام اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع موردين مؤهلين لضمان سرعة حشد حلول الإيواء عند توفر التمويل والحصول على تصاريح الدخول.

وشدد البرنامج على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية، ومجموعة قطاع الإيواء، والشركاء الإنسانيين، لضمان استجابة منسقة قائمة على الاحتياجات الفعلية، واستنادًا إلى تقييمات مشتركة، وبما يضمن إعطاء الأولوية لتوفير حلول إيواء كريمة وآمنة للأسر المتضررة في قطاع غزة.