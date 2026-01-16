قائد الأوركسترا العالمي زوبين ميهتا يلغي جميع أعماله مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة

في تطور لافت على الساحة الثقافية الدولية، أعلن قائد الأوركسترا العالمي زوبين ميهتا (89 عامًا) إلغاء جميع مشاريعه والتزاماته الفنية في إسرائيل، في موقف احتجاجي صريح على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وعلى خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية.

وقال ميهتا، الذي ارتبط اسمه بأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية لأكثر من 55 عامًا، في مقابلة مع قناة India Today، إنه لا يستطيع فصل الفن عن السياسة، مؤكدًا أن قراره جاء نتيجة رفضه الشامل لطريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن ما يجري من قتل واسع للمدنيين ودمار شامل في غزة، إلى جانب سياسات القمع والاستيطان في الضفة الغربية، يفرض على الفنانين اتخاذ مواقف أخلاقية واضحة.

وأضاف أن الصمت أو الحياد لم يعد خيارًا مقبولًا في ظل الحروب وجرائم الحرب، معتبرًا أن للفن دورًا يتجاوز الترفيه ليصل إلى حمل القيم الإنسانية والدفاع عنها، خاصة في اللحظات الفاصلة التي تشهد انتهاكات جسيمة بحق الشعوب.

ويكتسب موقف ميهتا أهمية استثنائية، كونه يصدر عن شخصية فنية عالمية شكّلت على مدى عقود أحد أبرز الوجوه الثقافية المرتبطة بالمؤسسة الفنية الإسرائيلية، وأسهمت في تعزيز حضورها الدولي. ويُنظر إلى قراره على أنه مؤشر على تآكل “القوة الناعمة” الثقافية لإسرائيل، واتساع دائرة الاعتراض الدولي حتى داخل الأوساط التي لطالما وفرت لها غطاءً معنويًا وفنيًا.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد المقاطعة الثقافية والفنية لإسرائيل، مع تنامي الأصوات الدولية التي تحمّل حكومة نتنياهو مسؤولية ما يجري في الأراضي الفلسطينية من قتل جماعي وتهجير قسري وتدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. كما يعكس تحوّلًا نوعيًا في طبيعة المواقف الثقافية، من بيانات تضامن عامة إلى خطوات عملية تشمل إلغاء مشاركات وقطع علاقات فنية.

وفي الخلفية، كان ميهتا قد حذّر في مناسبات سابقة من تنامي عزلة إسرائيل الدولية، إلا أن موقفه الأخير يربط هذه العزلة بشكل مباشر بالحرب على غزة والانتهاكات بحق الفلسطينيين، ما يمنحه بعدًا سياسيًا وأخلاقيًا أكثر وضوحًا.

ويُعد زوبين ميهتا أحد أبرز قادة الموسيقى الكلاسيكية في العالم خلال القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. وُلد في 29 نيسان/أبريل 1936، وتلقى تعليمه الموسيقي في فيينا، وقاد كبرى الأوركسترات والمسارح في أوروبا وأمريكا الشمالية، شاغلًا مناصب قيادية في أوركسترا لوس أنجلوس الفيلهارمونية ونيويورك الفيلهارمونية، إضافة إلى منصبه كمدير موسيقي فخري لأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية. وحصل خلال مسيرته الطويلة على العديد من الجوائز والأوسمة الدولية تقديرًا لإسهاماته الفنية.

وبينما تستمر الحرب وتداعياتها، يُنظر إلى قرار ميهتا على أنه رسالة قوية من قلب المشهد الثقافي العالمي، تؤكد أن ما يجري في فلسطين لم يعد محصورًا في الإطارين السياسي والعسكري، بل بات ينعكس بوضوح على صورة إسرائيل الثقافية ومكانتها الأخلاقية في العالم.