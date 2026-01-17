البيت الأبيض يعلن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

أعلن البيت الأبيض عن تشكيل ما يُسمى «مجلس السلام» في قطاع غزة، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويضم ماركو روبيو، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتوني بلير، ومارك روان، مع تعيين أرييه لايتستون وجوش غرينباوم مستشارين للمجلس، وتعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة سيرأسها علي شعث، وستشرف على استعادة الخدمات وإعادة بناء المؤسسات في القطاع.

وأشار البيت الأبيض إلى إنشاء مجلس تنفيذي لغزة دعمًا لمكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة القطاع، لافتًا إلى أن نيكولاي ملادينوف سيشغل منصب الممثل السامي لقطاع غزة، وسيعمل كحلقة وصل ميدانية بين ما يُسمى «مجلس السلام» واللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وما يُسمى «مجلس السلام»، وقوة الاستقرار الدولية في غزة.