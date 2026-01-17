حماس: تفاخر وزير الحرب "الإسرائيلي" بتدمير غزة اعتراف صريح بجرائم الإبادة الجماعية

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، إن تفاخر وزير الحرب الإسرائيلي بتدمير قطاع غزة، وتهنئته لجنوده على ما وصفها بـ"الإنجازات العسكرية"، يُعد اعترافًا علنيًا وصريحًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي صدر اليوم السبت، أن هذه التصريحات تأتي في ظل ما كشفته وسائل إعلام غربية عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، معتبرًا أن ذلك يعكس استخفافًا غير مسبوق في التاريخ الحديث بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكد أن ما يجري في قطاع غزة من حرب شاملة وعمليات تطهير عرقي يُشكّل جريمة مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن الاعترافات العلنية الصادرة عن قادة الاحتلال تُحمّل المنظومة الإسرائيلية بأكملها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم.

ودعا قاسم المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية، إلى التحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجّعت على استمرار هذه الانتهاكات.