بلدية غزة: أزمة المياه الحالية ناجمة عن كسر بخط "ميكروت" شرقي المدينة

أكدت بلدية غزة أن أزمة نقص المياه الحالية في مناطق واسعة من المدينة ناجمة عن كسر في خط مياه "ميكروت" شرقي المدينة، بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت البلدية في بيان يوم السبت، أن طواقمها تجري حاليًا أعمال إصلاح للخط بالتنسيق مع جهات مختصة.

وأشارت إلى أنه فور إتمام عملية إصلاحه سيتم إعادة ضخ المياه وفقًا للجدول المتبع.

وبينت أن المناطق التي تتأثر حاليًا بنقص المياه هي: الزيتون، الشجاعية، ساحة الشوا، شارع يافا، البلدة القديمة، منطقة تل الهوى، وأجزاء من منطقة الصبرة، بالإضافة إلى المناطق الغربية للمدينة.