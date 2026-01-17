أول بطولة بعد الحرب.. اتحاذ كرة القدم يحدد موعد قرعة البطولة التنشيطية لأندية غزة 

الرسالة نت - متابعة

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تحديد موعد ومكان إجراء قرعة بطولة غزة التنشيطية، التي من المقرر أن تنطلق منتصف الشهر المقبل، بمشاركة أندية الدرجتين الممتازة والأولى.

وذكر الاتحاد، أن قرعة البطولة ستُجرى غدا الأحد عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القدس، في مقر نادي خدمات النصيرات وسط قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من أندية القطاع، في إطار توجه الاتحاد لإعادة تفعيل النشاط الرياضي بشكل تدريجي، عقب عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت دماراً واسعاً طال مئات المنشآت والملاعب الرياضية، وأسفرت عن استشهاد ما يقارب ألف رياضي.

بمشاركة 24 نادياً وعلى أربعة ملاعب

وفي هذا السياق، أكد مسيّر أعمال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، صلاح أبو العطا، أن البطولة تأتي ضمن جهود حثيثة لإعادة الحياة إلى المشهد الرياضي في قطاع غزة بعد توقف طويل فرضته الحرب.

وأوضح أبو العطا أن الرياضة الفلسطينية تواجه تحديات جسيمة نتيجة تدمير الملاعب وتحويل عدد منها إلى مراكز لإيواء النازحين، مشدداً على أن الرياضي الفلسطيني يمتلك الإرادة والعزيمة الكفيلتين بإعادة بناء ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن بطولة غزة التنشيطية تحمل رسائل أمل وتحدٍّ، وتعكس روح الوحدة والتكاتف بين مكوّنات الحركة الرياضية الفلسطينية، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيبذل كل ما في وسعه لتوفير الإمكانيات اللازمة وضمان نجاح البطولة، التي ستقام بمشاركة 24 نادياً وعلى أربعة ملاعب داخل القطاع.