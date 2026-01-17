نعيم قاسم: لا يمكن القبول باستمرار الاعتداءات (الإسرائيلية) على لبنان

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم السبت، أنه لا يمكن القبول باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وقال قاسم في كلمة: "نحن عندما ندافع عن شعبنا فنحن ندافع عن وطننا وعندما ندافع عن أنفسنا ندافع عن وطننا".

وأضاف "من يسأل ماذا فعلت المقاومة نقول له من حرر الأرض؟ وهذا يشمل كل فصائل المقاومة وليس فقط المقاومة الإسلامية".

وأردف قاسم "ما من مكان في لبنان إلا ويعتدي عليه الإسرائيلي لذلك من المستغرب المطالبة بتسليم السلاح".

وشدد على أن "إسرائيل" لن تستطيع البقاء في جنوب لبنان.

وأشار قاسم إلى أن "العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات ولكل شيء حد".

وتابع قاسم أن "الأهداف من العدوان الإسرائيلي على الجنوب لا سقف لها ولا حدود".